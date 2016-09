VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit 1000 Frauen USA 2010 2016-09-17 01:20 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Der scheinbar plötzliche Lebenswandel eines jungen Vergewaltigungsopfers stellt die Detectives des Special Victims Unit vor ein Rätsel: Die 17-jährige Anna McWilliams hat erst vor Kurzem ihre Mutter verloren, die an Krebs erkrankt war. Nun wird sie mit eingeschlagenem Schädel tot im Park aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen am Abend zuvor mit einem gefälschten Ausweis und ihrem Exfreund Henry Christensen durch die Clubs der Stadt gezogen ist und ausgelassen gefeiert hat. Henry gibt zudem zu Protokoll, dass Anna ihren gemeinsamen Ausflug schließlich abrupt für die Aussicht auf ein sexuelles Abenteuer mit einem Unbekannten beendet habe. Sie erhielt angeblich eine Kontaktnachricht über den Internetdienst 'Anonymous Quickie', der One-Night-Stands vermittelt, und verschwand daraufhin. Über Spermaspuren an der Leiche kommen die Ermittler dem Börsenmakler Peter Butler auf die Spur. Dieser prahlt selbst im Verhör noch mit seinen Qualitäten als Liebhaber und behauptet, auf diese Weise über tausend Frauen pro Jahr zu verführen. Butler gesteht auch, mit dem Opfer in der fraglichen Nacht geschlafen zu haben, leugnet jedoch, etwas mit dem Mord an dem jungen Mädchen zu tun zu haben. Tatsächlich kommen Indizien zum Vorschein, die auf eine andere Person als Annas Mörder schließen lassen. Die Detectives sind deshalb gezwungen, Butler vorerst wieder auf freien Fuß zu setzen. Erst später erfahren sie durch weitere Untersuchungen der Leiche, dass Annas letzter Sexpartner offenbar HIV positiv war. Als Benson und Stabler daraufhin Butler erneut einen Besuch abstatten, zeigt sich dieser gänzlich unbekümmert und gibt an, stets ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, obwohl er von seiner Infektion wisse. Das Team setzt deshalb alles daran, Butler so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. Ein Abgleich der HIV-DNS mit den Daten zurückliegender Vergewaltigungsfälle führt zu Rebecca Ellison. Cabot und Benson gelingt es, diese dazu zu überreden, vor Gericht gegen Butler auszusagen. Bei der Verhandlung bricht jedoch plötzlich Chaos im Gerichtssaal aus, als Ellison aus Rachsucht zu einem Säure-Anschlag ausholt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald "Don" Cragen) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Ken Storer Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

