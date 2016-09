VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Versuchskaninchen USA 2007 2016-09-17 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem die SVU einen anonymen Brief mit Bildern eines halbnackten Jungen erhält, macht sich das Team auf Spurensuche. Die Ermittlungen führen zu einem Haus in der Fort Washington Avenue, in dem der Junge mit dem Namen Diego Benites wohnt. Als plötzlich Nervengas in den Raum strömt, kann Benson (Mariska Hargitay) gerade noch den Rettungsdienst alarmieren, bevor sie ohnmächtig wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Don Cragen) Tamara Tunie (Melinda Warner) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post