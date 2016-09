RTL II 03:25 bis 05:55 Abenteuerfilm Ironclad GB, USA, D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In England zwingen die Adeligen König John im Jahre 1215 nach Christus dazu, die Magna Carta zu besiegeln. Jenes Dokument gewährleistet die Freiheit der Aristokraten. Der König unterzeichnet zwar, doch nur wenig später bricht er sein Wort. Von einem Heer aus dänischen Söldnern lässt er die aufständischen Adeligen ermorden. Nur wenige Soldaten, darunter der Tempelritter Thomas Marshal und der Anführer Baron Albany, leisten Widerstand. Sie entschließen sich zur Burg von Rochaster aufzubrechen, um diesen strategisch wichtigen Punkt gegen den König zu verteidigen. König John trifft in Rochaster ein und fordert die Herrschaft über die Burg. Die Widerstandskämpfer überlassen sie ihm jedoch nicht kampflos und es kommt zu einer erbarmungslosen Schlacht, die in einer Belagerung endet. Zunächst können die Rebellen den König daran hindern in die Burg einzufallen. Doch wie lange können sich die knapp 20 Soldaten gegen König Johns gewaltiges Söldner-Heer verteidigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Purefoy (Thomas Marshal) Brian Cox (Baron William de Albany) Paul Giamatti (King John) Kate Mara (Lady Isabel) Mackenzie Crook (Daniel Marks) Jason Flemyng (Gil Becket) Derek Jacobi (Cornhill) Originaltitel: Ironclad Regie: Jonathan English Drehbuch: Jonathan English, Stephen McDool Kamera: David Eggby Musik: Lorne Balfe Altersempfehlung: ab 16

