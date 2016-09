RTL II 00:20 bis 02:00 Actionfilm Hammer Of the Gods GB 2013 2016-09-18 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Britannien im 9. Jahrhundert n.Chr.: Es herrscht ein erbitterter Kampf zwischen den Wikingern und den Sachsen um die Herrschaft im Land. Der junge Steinar kehrt in das Lager seines Vaters, dem Wikinger-König, zurück, um sich ein Bild über die Lage zu machen. Der im Sterben liegende Herrscher ringt seinem Sohn ein letztes Versprechen ab: Steinar soll Hakan, den verstoßenen Erstgeborenen des Königs, finden und zurückbringen. Der Wikinger nimmt sich diesem fast aussichtslosen Unterfangen mutig an und riskiert in Begleitung seiner besten Männer sein Leben. Denn die Suche nach dem verstoßenen Bruder, auf dem nun als künftiger Herrscher alle Hoffnungen beruhen, führt durch feindliches und unwegsames Gebiet. So tragen Steinar und seine Männer nicht nur harte Kämpfe gegen die Sachsen aus, auch aggressive Höhlenmenschen machen den Wikingern das Leben schwer. Wird Steinar, der am Ende seiner Kräfte angelangt ist, seine Mission noch erfüllen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Bewley (Steinar) Elliot Cowan (Hakan) Clive Standen (Hagen) Guy Flanagan (Jokul) Michael Jibson (Grim) Glynis Barber (Astrid) James Cosmo (König Bagsecg) Originaltitel: Hammer of the Gods Regie: Farren Blackburn Drehbuch: Matthew Read Kamera: Stephan Pehrsson Musik: Benjamin Wallfisch Altersempfehlung: ab 18