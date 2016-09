SWR 00:40 bis 01:40 Kabarett Mitternachtsspitzen Aus dem Wartesaal am Dom unter dem Kölner Hauptbahnhof D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Zurück aus der Sommerpause. Zu Gast bei Jürgen Becker: Alfons, das Trio "STORNO" und Christoph Sieber Vor zwei Tagen war meteorologischer Herbstanfang, höchste Zeit für Jürgen Becker, sein "Mitternachtsspitzen"-Team Wilfried Schmickler, Uwe Lyko und Susanne Pätzold aus der Sommerpause zurückzurufen. Wie stellt sich die politische Großwetterlage dar, wie steht es um das gesellschaftliche Klima im Land? Fragen, mit denen sich auch die Gäste Alfons, das Trio "STORNO" und Christoph Sieber auseinandersetzen wollen. Frei nach Jürgen Beckers Motto: "Kabarett, gut und schön, aber man muss auch mal 'nen Witz machen dürfen." Sein ganz spezieller Blick auf den deutschen Alltag und die aktuelle Nachrichtenlage offenbart immer wieder Überraschendes, oft genug auch Abgründiges. Denn Alfons, der Mann mit dem Puschelmikrofon und der orangefarbenen Trainingsjacke, ist als französischer Satiriker in seiner Wahlheimat stets auf der Suche nach dem wahren Wesen der Deutschen. Mit ihren Jahresrückblicken "Die Abrechnung" demonstriert das Münsteraner Trio "STORNO" seit über zehn Jahren erfolgreich, wie man auch krisengeschüttelte Zeiten mit viel Humor überstehen kann. "STORNO", das sind Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther, drei gestandene Kabarettisten, die derzeit mit dem Spezialprogramm "Die Sonderinventur" unterwegs sind. Er begeistert mit einem erfrischenden Satirestil, der gekonnt und höchst amüsant Kabarett und Comedy, Wortakrobatik und Pantomime, Tiefgang und Entertainment verbindet: Christoph Sieber. In seinem aktuellen Programm "Hoffnungslos optimistisch" holt der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2015 wieder zu einem kabarettistischen Rundumschlag der Extraklasse aus. Natürlich gibt es auch nach der Sommerpause in den "Mitternachtsspitzen" wieder die gefeierten Erfolgsrubriken: vom Auftritt eines "Überschätzten Paares der Weltgeschichte" über den schwadronierenden Ruhrpottrentner Herbert Knebel bis hin zu einem weiteren investigativen Politiker-Interview von Chefreporter Jürgen Becker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen Becker Gäste: Gäste: Alfons, Trio "STORNO", Christoph Sieber Originaltitel: Mitternachtsspitzen