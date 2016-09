SWR 23:30 bis 00:10 Talkshow Alfons und Gäste D 2016 2016-09-16 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude - vor allem mit ALFONS, wenn er wieder Gäste zu Besuch hat. Charmant und scharfzüngig seziert er den deutsch-französischen Alltag und präsentiert herzlich und mit riesigem Vergnügen große Namen des Kabaretts. www.alfons-fragt.de Alain Frei: Darf ein Schweizer anecken? Darf er mit Biss und reichlich Humor so ziemlich alles unter die Lupe nehmen, was ihm vor die Füße fällt? Darf er. Frei und seine Themen sind modern, intelligent und wahrlich nicht neutral. Er bricht mit Gewohnheiten und regt zum Nachdenken an. Alain Frei spart nichts aus, sinniert über Gott, die Welt und natürlich darüber, wie ein Schweizer in Deutschland leben kann. Seine Erkenntnis ist nüchtern: Am Ende sind doch alle Menschen gleich. Duo Luna-Tic: Claire aus Berlin und Olli aus Ostparis (oder doch eher aus Genf?), zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten sich gegenseitig am, auf, in und über dem Klavier. Mit leisen und lauten Chansons, Herz und Schmerz und viel Energie begeistern die beiden ihr Publikum -witzig und voller Emotionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alain Frei, Duo Luna-Tic Originaltitel: Alfons und Gäste

