SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Sagenhafter Südwesten Schwarzwald D 2016 2016-09-16 04:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Schauspieler und Kabarettist Martin Wangler ist Schwarzwälder mit Leib und Seele. Als Geschichtensammler ist er in der mystischen Welt der Sagen und Legenden seiner Heimat unterwegs. Als die ersten Menschen die Schwarzwaldgipfel bestiegen und die mächtige Alpenkette erblickten, muss ihnen das wie ein Zauber erschienen sein: Wälder so dicht, dass sie aus der Ferne fast schwarz erscheinen. Flüsse, Schluchten, Wasserfälle, Hochweiden, Moore - das alles gehört zum Schwarzwald. Hier misst der Kuckuck die Zeit, die nebelumwobenen Wälder bergen ihre ganz eigene Kraft. Manches ist längst vergessen, andere Sagen und Mythen, die nur in dieser Landschaft entstehen konnten, sind im Bewusstsein der Schwarzwälder geblieben. Historische Darstellungsgruppen, begeisterte Laien und Schauspieler aus der Region inszenieren die Bilder der alten Geschichten neu. Es werden Menschen vorgestellt, die auch heute noch vom Mythos fasziniert sind oder sogar davon leben. Eine originale Kandelhexe erschreckt am Filmset die Darsteller, die Schiltacher Flößer zeigen ihr wagemutiges Handwerk im Kinzigtal und ein Keltenfürst hat sich bis heute am Leben gehalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sagenhafter Südwesten