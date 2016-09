SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen - Birnenkuchen mit Aronia / Gute Reise Filmbeitrag: Ausflug mit Markus Bundt / Staunen im Südwesten: Filmbeitrag - Automaten-Glück / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Gespräch / Musik aus dem Südwesten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen: Birnenkuchen mit Aronia Mit Dorothea Steffen, Konditormeisterin Gute Reise Filmbeitrag: Ausflug mit Markus Bundt Staunen im Südwesten - Filmbeitrag: Automaten-Glück Spiel-Automaten, Kaugummi-Automaten, Juke-Boxen - die kleinen Wunder der 1950-er Jahre. Damals begann die Erfolgsgeschichte der Automaten. Die Historie ist seit Juni in Schramberg im Kreis Rottweil im Auto- und Uhren-Museum nachzuempfinden. Es ist übrigens ein tolles Museum zum Anfassen: Die Automaten können von den Besuchern ausprobiert werden. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Gespräch Mit Florian Schroeder Zu Gast im Studio ist Florian Schroeder als Kabarettist, Parodist, Buchautor und Moderator den SWR Fernsehzuschauern bekannt. Er stellt sein aktuelles Programm vor: Entscheidet Euch! Musik aus dem Südwesten Mit Stephanie Neigel meets Daniel Stelter Das Duo von Stephanie Neigel (Gesang, Gitarre, Klavier) und Daniel Stelter (Gitarre, Gesang) ist eine wahre Freude der Jazz-Pop Kultur, zwei exzellente Musiker die Lust haben, mit Musik zu spielen, Geschichten zu erzählen und sich dabei ein Augenzwinkern bewahren. Die beiden präsentieren eigene Stück aus Neigel's neuen Album "Capture Time" und Stelter's neuem Album "Little Planets". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Dorothea Steffen (Konditormeisterin), Florian Schroeder (Kabarettist, Parodist, Buchautor und Moderator), Stephanie Neigel meets Daniel Stelter (Musiker) Originaltitel: Kaffee oder Tee