SWR 15:15 bis 16:00 Reportage Expedition in die Heimat Wandern im Pfälzerwald D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken SWR Moderatorin Anna Lena Dörr erspürt auf ihrer Expedition die geheime Kraft der Bäume. Ihre Verwurzelung, ihre himmelhohen Kronen, den mächtigen Stamm - unverrückbar, stark, Schutz und Leben spendend. Mitten im größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands erlebt sie das Zusammenspiel der Natur und der Arbeits- wie Freizeitwelt. Sie erlebt mit, wie uralte Bäume vorm Aussterben gerettet, wie Baumwipfel erforscht werden, wie Köhler, Daubenhauer und Baumkletterer arbeiten. Im Herzen des Pfälzerwalds hängt alles auf wundersame Weise zusammen. Für viele ist es eine ungewohnte Erfahrung, Stille zu erleben: Anna Lena Dörr wird inmitten des Biosphärenreservats im Zelt übernachten. Umso lauter geht es zu, wenn sie eine Wanderhütte besucht: Mehr als 100 urige Hütten soll es im Pfälzerwald geben. Wandern, sich wundern, Natur erleben - und am Schluss einen Baum umarmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Lena Dörr Originaltitel: Expedition in die Heimat