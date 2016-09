sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Eine Hexe kehrt zurück USA 2006 16:9 HDTV Merken Sam und Dean sind auf der Suche nach einer bösen Hexe, die sich nachts in Kinderzimmer schleicht und den Kindern Energie entzieht. Die beiden sind auf sie aufmerksam geworden, da in dem Ort eine merkwürdige Kinderkrankheit grassiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jensen Ackles (Dean Winchester) Jared Padalecki (Sam Winchester) Jeffrey Dean Morgan (John Winchester) Jeannie Epper (Shtriga) Adrian Hough (Dr. Hydecker) Stacee Copeland (Krankenschwester) Colby Paul (Michael) Originaltitel: Supernatural Regie: Whitney Ransick Drehbuch: Eric Kripke, Daniel Knauf Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska, Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12