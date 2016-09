sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Folge: 242 Spurlos verschwunden (1) USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Meredith versucht mit der neuen Situation klar zu kommen. Kurzerhand verlässt sie mit ihren Kindern die Stadt. In den nächsten Monaten geht der Alltag in der Klinik weiter - ohne sie. Callies neuer Patient ist ausgerechnet Dan Pruitt, der Polizist, der sich bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt Hals über Kopf in sie verliebt hat. April zieht es gemeinsam mit Owen in den Krieg, um dort als Ärztin zu helfen - doch Jackson ist damit gar nicht einverstanden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chris Hayden Drehbuch: Stacy McKee, Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12