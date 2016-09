sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Auf Südstaatenart USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoe hat keine Lust auf Auseinandersetzungen mit Brick und hält daher geheim, dass sie wieder praktiziert. Lavon versucht, ein Baseball-Team nach Bluebell zu holen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: James Hayman Drehbuch: Alex Taub Musik: Jeremy Adelman