RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-17 08:55 Merken Das Wiedersehen mit seinem alten Freund Rafael berührt Maximilian sehr. Er fühlt sich Rafael gegenüber in der Schuld, weil dieser Maximilian davor bewahrt hat, für die Tötung seines Adoptivvaters zur Rechenschaft gezogen zu werden. Auf der Suche nach weiteren Beweisen für Maximilians Schuld am Tod seines Adoptivvaters schleicht sich Lena heimlich in die Villa und begegnet dort einem Fremden... Das Nackt-im-See-Video von Claudia und Richard hat seinen Weg in die Presse gefunden. Jenny unterstützt Simone darin, mögliche negative Folgen für das Zentrum abzuwehren. Simone freut sich, dass Jenny das erste Mal auf ihrer Seite ist. Dann begegnet Simone am See auch noch einem interessanten jungen Mann... Deniz macht Florian klar, dass dieser Richard beichten muss, das Nacktbade-Video von Deniz' Computer aus ins Internet gestellt zu haben. Doch Florian hat Angst, dass dann sein Traum vom Eishockeyprofi zerplatzt, und kneift. Als Deniz daraufhin Richard die Wahrheit sagen will, hat ein Computervirus das Netzwerk im Zentrum lahm gelegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich

