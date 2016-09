RTL Passion 01:30 bis 02:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Abenteuerland D 2003 2016-09-18 10:20 Merken Als Friederike meint, Raffaellas Anfeindungen nicht länger ertragen zu können, heuert sie Fisch an, die Raffaella einschüchtern soll. Doch als Friederike mit Fischs roher Gewalt konfrontiert wird, zieht sie den Auftrag wieder zurück. Bezahlen muss sie Fisch aber dennoch. Bei dem Versuch, Geld nach Reutlitz einzuschmuggeln, gerät Friederike dann ihrerseits in große Gefahr... Maja wird von Kalle erpresst, sie nach Station B zu verlegen. Maja sieht nur eine Möglichkeit, diese Verlegung zu bewerkstelligen: Sie macht Hendrik weis, Kalle spioniere für die Geschäftsleitung, um Fisch endlich des Drogenhandels zu überführen. Melanie ist dem Spott der Frauen ausgesetzt, die sich über Mike und seinen peinlichen Heiratsantrag lustig machen. Zunächst will Melanie den Antrag ablehnen, doch bald vermisst sie Mike furchtbar. Da die Eheschließung die Möglichkeit bietet, sich regelmäßig zu sehen, beschließt Melanie dann doch, Mike ihr Ja-Wort zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Rainer Goernemann (Dr. Lorenz Strauss) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Roger Wielgus Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Inka Thelen, Birgit Gruber, Meriko Gehrmann, Susan Jones Musik: Karim Sebastian Elias