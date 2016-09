RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-09-16 04:40 Merken Die plötzliche Distanz zwischen Ute und Eva irritiert nicht nur Till, sie macht auch Eva selbst zu schaffen, die ein schlechtes Gewissen plagt, weil sie Ute zur Abtreibung gedrängt hat. Auch Ute selbst ist beunruhigt, weil ihr eine Risikoschwangerschaft bevorsteht. Caro durchschaut, dass Ute noch schwanger ist, und bringt sie dazu, sich nach und nach auf ihr Baby zu freuen. Während Eva glaubt, dass die Bedrohung für ihre kleine Familie endlich abgewehrt ist, verliert Ute endgültig ihr Mutterherz an das kleine Wesen ihr ihr... KayC hat mit ihrem Auftritt vor der Fernsehkamera den Unmut der WG auf sich gezogen und muss erkennen, dass sie kurz vor dem Rausschmiss aus ihrem günstigen Quartier steht. Doch bevor Elli dafür sorgen kann, dass KayC sich eine andere Unterkunft suchen muss, platzt KayC mit der Nachricht von Easys Verhaftung heraus. Bestärkt durch Tobias macht sich die WG große Sorgen um ihren Freund, um dessen Hals sich die Schlinge immer enger zieht. Da überrascht KayC alle mit dem Vorschlag, Easy ein Alibi zu geben... Benedikt nimmt Valentin die Waffe ab und verpasst ihm eine Ohrfeige. Valentin wird von seinem Vater damit gedemütigt, dass er sich nicht wie ein Mann verhält. Valentins ohnmächtige Wut über die anhaltenden Bedrohungen durch Mario und über die Erniedrigungen durch seinen Vater, bringen ihn schier zum Platzen. So lässt er seinen Frust erst an Rufus' Taxi aus stürzt sich dann in eine nicht zu gewinnende Prügelei mit Mario und seiner Gang. Gezeichnet vom Kampf kehrt Valentin nach Hause zurück, und erntet erstmals Anerkennung von seinem Vater... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns