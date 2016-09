RTL Passion 21:00 bis 21:45 Serien The Client List Was von der Liste übrig bleibt USA 2013 2016-09-16 23:55 Merken Riley rennt die Zeit davon. Noch immer ist die Kundenliste des Rub unauffindbar. In ihrer Verzweiflung wird sie unvorsichtig und bringt dabei sogar Georgia, Nikki und Richter Overton in Gefahr. Wird es Riley gelingen, ihren Job und ihre Freunde zu retten? Auch Rileys Freundschaft zu Lacey erhält einen Riss, als sie ihr beichtet, warum sie von dem Fremden in ihrem Haus angegriffen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Hallisay (Kyle) Jennifer Love Hewitt (Riley Parks) Desi Lydic (De Ann) Cybill Shepherd (Linette) Loretta Devine (Georgia) Colin Egglesfield (Evan Parks) Rebecca Field (Lacey) Originaltitel: The Client List Regie: Allan Arkush Drehbuch: Michael Reisz Kamera: Nancy Schreiber Musik: Marc Dauer, Evan Frankfort, Liz Phair Altersempfehlung: ab 12