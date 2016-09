RTL Passion 17:15 bis 18:00 Telenovela Heartland - Paradies für Pferde Die Abrissbirne CDN 2013 2016-09-17 17:10 Merken Nachdem Amy und Georgie ein totes Pferd gefunden haben, wollen Ty und Scott wissen, was der Grund für den Tod war. Sie müssen sichergehen, dass nicht auch andere Pferde in Gefahr sind. Lou und Tim bekommen sich in die Haare, weil Tim das Maggie's in einen seelenlosen Fast-Food-Laden umfunktionieren will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Marshall (Amy Fleming) Michelle Morgan (Samantha Louise "Lou" Fleming) Graham Wardle (Ty Borden) Chris Potter (Tim Fleming) Shaun Johnston (Jack Bartlett) Gabriel Hogan (Peter Morris) Nathaniel Arcand (Scott Cardinal) Originaltitel: Heartland Regie: Stefan Scaini Drehbuch: Leila Basen Kamera: Craig Wrobleski Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 6