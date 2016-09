RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Show Formel Eins - Die 90er 1992 1992 D 2015 2016-09-17 18:35 HDTV Merken Heute kommt Right Said Fred zu Besuch zu 'Formel Eins'. Neben "Why" von Annie Lennox dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Videos von den Fantastischen Vier und Michael Jackson freuen. 1992 war in vieler Hinsicht ein ganz besonderes Jahr: Barack Obama hat geheiratet, Sharon Stone machte mit ihrem berühmten Beinüberschlag auf sich aufmerksam und die erste Folge GZSZ wurde ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Illmann Originaltitel: Formel Eins - Die 90er