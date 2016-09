RTL NITRO 16:55 bis 17:45 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Scheidung auf sizilianisch USA 1993 2016-09-19 11:25 Live TV Merken Ein Mitglied der Mafia wird erschossen und da seine Frau, mit der Tatwaffe in der Hand, bewusstlos neben der Leiche liegt, wird diese verhaftet. Doch schon einen Tag später wird für Leeza die Kaution bezahlt und sie kann das Gefängnis verlassen. Allerdings wurde Leeza zum Abschuss freigegeben und deswegen gibt es nur einen Tag nach ihrer Entlassung einen Mordanschlag auf sie. Um die Situation aufzuklären, machen sich Bobby und Reno auf die Suche nach der Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Paula Trickey (Leeza Bendetti) Gianni Russo (Carmine Bendetti) Antony Alda (Barry Melman) Joseph Cali (Sonny Caruso) Originaltitel: Renegade Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Stephen J. Cannell, Bill Nuss Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Mike Post, Roger Neill