n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Wunder der Natur - Extreme GB 2014 2016-09-16 03:50 16:9 HDTV Tiere müssen unter extremen Umständen überleben. Nur der Stärkste besteht in eisiger Kälte oder starker Hitze. Forscher und Erfinder bedienen sich seit Jahren an den tierischen Vorbildern. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass sich Schutzhelme am Kopf eines Spechtes orientieren? Die Dokumentation zeigt spannende Forschungsergebnisse, die ihren Ursprung in der Tierwelt haben. Originaltitel: Genius of Nature