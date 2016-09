SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine Leiche zu viel USA 1986 2016-09-17 12:35 Merken Finanzberater Henry Burning stirbt während eines Ferienaufenthaltes in Fransdale. Seine Frau und Alleinerbin Connie Vernon, die behauptet, dass er einem Herzanfall erlag, will den Toten auffallend schnell beerdigen. Während der Trauerfeier beschuldigt Burnings Geliebte Phyllis Walters Connie, ihn ermordet zu haben - doch als der Sarg umkippt und sich dabei öffnet, fällt die Leiche eines anderen Mannes heraus. Amos will den Fall allein lösen, doch Jessica hat Lunte gerochen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) Robert Donner (Silas Pike) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Audrey Landers (Phyllis Walters) Carrie Snodgress (Connie Vernon) Robert Sterling (Ben Shipley) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Steve Stoliar Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12