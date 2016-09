RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Der Doppelgänger D 1999 Stereo Merken Hagen hat endlich eine Karte für ein wichtiges Fußballspiel ergattern können. Doch da erscheint Stüsser und verpflichtet ihn, an seiner Stelle das Bauamt bei einer Abendveranstaltung zu vertreten. Ein Glück, dass Bürobote Lünebach den rettenden Einfall hat: Hagen soll einfach jemand anderen unter seinem Namen zu der Veranstaltung schicken und sich selber im Stadion einen netten Abend machen. Es erweist sich allerdings als sehr schwierig, Rüdiger beizubringen, wie er sich als Hagen Krause zu verhalten hat. Doch nach langen Mühen und mit Ullas tatkräftiger Unterstützung scheint es geschafft: Rüdiger wird einen vorbildlichen Hagen Krause abgeben. Dumm nur, dass Stüsser just in diesem Moment erfährt, dass er persönlich auf der Veranstaltung erscheinen soll und Hagen bittet, sich ausnahmsweise für den einen Abend als Dr. Stüsser auszugeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Dirk Bielefeldt (Polizist) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Guy Meredith, Julia Jenner, Guido Mertens Musik: Christian Hein