RTL Plus 21:25 bis 21:50 Comedyserie Nikola Jugendsünden D 1999 Stereo Nikola ist völlig aus dem Häuschen. Gerald, ihr erster Jugendfreund, ist in Köln und möchte sich mit ihr treffen. Beide erinnern sich noch gerne an die gemeinsame, wilde Zeit in den 70er-Jahren - und an ihre erste Liebesnacht, die jedoch jäh unterbrochen wurde, als Nikolas Eltern früher als gedacht nach Hause kamen. Das soll nicht wieder passieren! Daher trifft Nikola alle möglichen Vorbereitungen, damit bei einer erneuten Liebesnacht nichts schief geht: Sie schickt die Kinder ins Kino, säubert die Wohnung und zieht ihr bestes Kleid an. Doch kaum kommen sich Nikola und Gerald näher, bemerkt sie einen Hautausschlag an ihrem Arm. Elke hatte ihr eine Hautcreme empfohlen, gegen die sie allergisch zu sein scheint. Die Reizung wird im Laufe des Abends immer schlimmer und juckt fürchterlich. Nikola kann letztlich nicht anders und klingelt in ihrer Not bei Dr. Schmidt. Er solle ihr eine Spitze geben - und das möglichst schnell. Schmidt weigert sich allerdings, sitzt doch gerade Katarina Witt bei ihm auf dem Sofa. Er hatte nämlich ihren Manager operiert und ein Treffen mit dem Eislauf-Star ausgehandelt. Nikola ist verzweifelt. Um den Abend zu retten, erzählt sie Gerald nichts von dem Ausschlag. Statt dessen zieht sie einen Pullover über und legt einen Schal um - was Gerald allerdings einigermaßen irritiert. Zwei Etagen höher im Haus ist auch Katarina Witt misstrauisch. Schmidt gibt sich als intellektueller Stubenhocker aus, kann mit dieser Masche aber bei ihr nicht landen. Sie geht frühzeitig, und er klingelt neugierig bei Nikola, die jetzt jedoch seine Hilfe trotzig ablehnt... Schauspieler: Mariele Millowitsch (Nikola Vollendorf) Walter Sittler (Dr. Robert Schmidt) Katarina Witt (Katarina Witt) Oliver Reinhard (Tim) Friederike Grasshoff (Stephanie) Eric Benz (Peter) Jenny Elvers-Elbertzhagen (Elke) Originaltitel: Nikola Regie: Ulli Baumann