RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Auf die Knie, Frau Kruse D 2001 2016-09-18 22:20 Stereo Die große Supermarktkette "Crown Markt" eröffnet ihren neuesten Laden ausgerechnet in der Nähe des 'Trispa'-Marktes. Bei Filialleiter Schumann bricht Panik aus: Können sich er und sein Team gegen eine starke Konkurrenz behaupten? Um seine Mannschaft zu wappnen, erarbeitet Schumann eine endlos lange Liste mit Verhaltensregeln für Rita und Co. und mimt selber einen Kunden, auf dass Rita ihn trainingshalber "perfekt" und mit ausgesuchter Höflichkeit bedient. Da platzt Rita der Kragen. Sie beleidigt Schumann dermaßen, dass er ihr mit Kündigung droht, es sei denn, sie entschuldigt sich bei ihm. Natürlich will sie nicht bei ihm zu Kreuze kriechen. Statt dessen nimmt sie die Kündigung an, bewirbt sich kurzerhand bei der Konkurrenz und bekommt prompt dort eine Stelle als Kassiererin. Der Jubel ist groß. Aber was wird aus ihren Kollegen? Gisi und Bernie kann sie doch nicht alleine unter Schumanns Fuchtel lassen. Sie überredet die beiden, sich auch beim "Crown Markt" zu bewerben... Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Jasmin Schwiers (Sandra Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Giesela Wiemers) Kevin Lorenz (Azubi Kevin) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen