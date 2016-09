Super RTL 20:15 bis 22:00 Trickfilm Sam O'Cool - Ein schräger Vogel hebt ab F, B 2014 2016-09-18 11:50 Stereo HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Als Sam in seinem Vogelei aus dem Nest fällt, ist er von da an auf sich gestellt. Ängstlich und tollpatschig sieht er nicht viel von der Welt. Doch er trifft auf den Vogel Darius, der tödlich von einer Katze verletzt wurde. Darius schafft es gerade noch, Sam die ideale Flugroute für seinen Schwarm von Zugvögeln zu verraten. Um endlich etwas aus seinem Leben zu machen, will der unsichere Vogel den Schwarm in den Süden bringen und übernimmt statt Darius die Führung. Unwissend und voller Zweifel macht sich der Jungvogel mit dem Schwarm auf den Weg und ein großes Abenteuer beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gus - Petit oiseau, grand voyage Regie: Christian De Vita Drehbuch: Antoine Barraud Kamera: Laurent Fleutot Musik: Stephen Warbeck, Christopher Willis Altersempfehlung: ab 6