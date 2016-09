Super RTL 17:10 bis 17:40 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 22 Die Reise zum Tempel des Lichts USA, DK, CDN, SIN 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Misako erfährt aus einer alten Prophezeiung, wie man die Steinarmee besiegen kann. Auf der dunklen Insel befindet sich der Tempel des Lichts dort können die vier Ninja ihre elementaren Kräfte entfalten. Da die Bounty nicht mehr fliegen kann, verwenden sie sie als Schiff und brechen so zur dunklen Insel auf. Unterwegs werden sie jedoch von gefräßigen Seesternen angegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6