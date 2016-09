Spiegel Geschichte 23:30 bis 00:15 Dokumentation The Sixties Die Bürgerrechtsbewegung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jedes Jahrzehnt kann die Geschichte eines Landes prägen. Die Dekade der turbulenten 1960er Jahre gingen an Amerika nicht spurlos vorüber: von der Bürgerrechtsbewegung gegen Rassentrennung und dem Liberalismus, vom Kennedy-Attentat über den Kalten Krieg und den Vietnam-Krieg bis hin zur Britischen Invasion und zu Fortschritten in der Weltraumtechnologie alles ist auf Film festgehalten. Die vierte Folge "Die Bürgerrechtsbewegung" zeigt den langen Weg der Freiheit und Gleichheit der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA. Der gewaltfreie Kampf gegen die Diskriminierung und Rassentrennung wird von Dr. Martin Luther King angeführt. Welche Auswirkungen hatten die Freiheitsfahrten, der Marsch in Washington oder der "Bloody Sunday" in Selma, Alabama auf die Welt? Die Antworten dazu bei "The Sixties: Die Bürgerrechtsbewegung" auf ATV2 in einer Österreich-Premiere! Produziert von Tom Hanks und Gary Goetzman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties

