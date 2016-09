Spiegel Geschichte 19:10 bis 20:15 Dokumentation Mr. Dimbleby in Russland Fern von Moskau GB 2008 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Mit der Transsibirischen Eisenbahn reist Jonathan Dimbleby durch Sibiriens Eiswüste bis Wladiwostok. Er beleuchtet die sozialen Probleme der Stadt Irkutsk, besucht eine Goldmine und die Jüdische Autonome Region. Vor dem geschichtlichen Hintergrund Sibiriens stellt er immer wieder die Frage, die ihn am meisten beschäftigt: Wie demokratisch ist das neue Russland tatsächlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Russia - A Journey With Jonathan Dimbleby