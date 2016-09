Spiegel Geschichte 17:20 bis 18:15 Dokumentation Jerusalem - eine Biographie Kampf der Religionen GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der britische Historiker Simon Sebag Montefiore erzählt, wie die einzigartige Stadt Jerusalem entstand und warum sie für das Judentum, das Christentum und den Islam so wichtig ist. Simon entdeckt, welchen Einfluss der Islam auf Jerusalem ausgeübt hat und begibt sich auf die Spuren von Saladin und Richard Löwenherz. Erst im 13. Jahrhundert wurde unter Friedrich dem Großen Frieden geschlossen. Die Ruhe währte jedoch nicht lange. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronan Mayo (Kamera) Originaltitel: Jerusalem: The Making of a Holy City Regie: Karen Selway Drehbuch: Simon Sebag Montefiore Kamera: Ronan Mayo