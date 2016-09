Tele 5 02:35 bis 04:05 Thriller Quicksand - Tödliche Dosis USA, IND 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Viel Arbeit für Militärpsychiater Bill Turner: Zum einen lichtet eine mysteriöse Selbstmordserie die Reihen der Soldaten, zum anderen soll er Randi Stewart, die multi-neurotische, allenfalls körperlich erwachsene Tochter des amtierenden Standortkommandanten, babysitten. Als General Stewart per Mordanschlag aus dem Leben scheidet, rückt unter anderem seine Tochter in den Kreis der Verdächtigen. Turner forscht nach, entdeckt Hinweise auf geheime Drogenexperimente im Marine-Corps und stößt in ein Wespennest. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Dudikoff (Bill Turner) Brooke Theiss (Randi Stewart) Dan Hedaya (Gen. Stewart) Douglas Weston (Gordon Stewart) Richard Kind (Kensington) Michael O'Hagan (Dr. Fuller) Pamela Salem (Peggy) Originaltitel: Quicksand Regie: Sam Firstenberg Drehbuch: Steve Schoenberg, Ruben Gordon Kamera: Sameer Reddy Musik: Frank DeMartini, Kurt Harpel Altersempfehlung: ab 16

