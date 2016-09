Pauls (Gabriel Byrne) Sohn Max macht sich Sorgen um seinen Vater nachdem er in dessen Browserverlauf Links zum Thema Parkinson entdeckt hat. In der Sitzung mit Adele (Amy Ryan) soll Paul über sein Familienleben Auskunft geben, doch stattdessen spricht er über seine Patienten. - Außergewöhnliche Serie, die die Patientengespräche eines Psychotherapeuten belauscht. Grandios: Gabriel Byrne als Seelendoktor mit eigenen Verklemmungen. In Google-Kalender eintragen