Sky Atlantic HD 22:05 bis 22:35 Comedyserie Silicon Valley Box USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richard (Thomas Middleditch) beschwert sich beim Investor, weil der neue CEO Jack (Stephen Tobolowsky) seinen Algorithmus in eine Hardware verpacken will. Das aufgebrachte Team beschließt deshalb, heimlich ein Hardware-unabhängiges Modell umzusetzen. Klar, dass ihr Plan schneller als gedacht auffliegt. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Middleditch (Richard) Josh Brener (Big Head) T.J. Miller (Erlich) Zach Woods (Jared) Kumail Nanijani (Dinesh) Martin Starr (Gilfoyle) Stephen Tobolowsky (Jack Barker) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Charlie McDowell Drehbuch: Mike Judge, Adam Countee Altersempfehlung: ab 6