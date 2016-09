Sky Atlantic HD 17:00 bis 17:55 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Jagdfieber F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einem Hinweis von Sheridan (Ted Atherton) fahren XIII (Stuart Townsend) und Sam (Caterina Murino) nach Green Falls, wo XIII angeblich aufwuchs. XIII stößt auf seinen echten Namen und erfährt, dass sein Vater Zeitungsreporter war, der einen Skandal aufdecken wollte und ermordet wurde. Schließlich erfährt XIII auch, dass er am College zu einer CIA Ausbildung eingezogen wurde. - Die Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Caterina Murino (Sam) Greg Bryk (Amos) Paulino Nunes (Frank Giordino) Ted Atherton (Wally Sherid) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Philippe Haïm Drehbuch: William Vance, Jean Van Hamme, Peter Mohan Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12