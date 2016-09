Sky Atlantic HD 15:05 bis 15:55 Serien Boardwalk Empire Der Kampf des Jahrhunderts USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky Thompson (Steve Buscemi) reist nach Belfast, um seinen Vater zu beerdigen. Zudem will er einige Führer der IRA für einen Tauschhandel gewinnen. Doch die würden lieber mit den Briten ins Geschäft kommen. Zuhause ist Margaret (Kelly Macdonald) außer sich vor Sorge, denn die Erkrankung der kleinen Emily wird immer ernster. Chalky White (Michael Kenneth Williams) ruft unterdessen einen Streik der schwarzen Arbeiter in Atlantic City aus. - Gefeierte, emmyprämierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Michael Pitt (James 'Jimmy' Darmody) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Agent Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Aleksa Palladino (Angela Darmody) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Brad Anderson Drehbuch: Terence Winter, Steve Kornacki, Nelson Johnson, Bathsheba Doran, Itamar Moses Altersempfehlung: ab 12

