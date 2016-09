Sky Sport 2 23:30 bis 00:00 Magazin X-treme Bergsteigen: Mammut Best of 360° Climbing D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Bergsport-Firma Mammut hat mit dem Projekt 360 Grad Neuland betreten. Das "Project360" zeigt die Bergsteiger-Sicht mit spektakulärem Rundumblick direkt aus der Wand. Die Bilder dafür liefern sechs Kameras, montiert in einen speziell entwickelten Rucksack des Herstellers Mammut. So trugen etwa die zwei Profi-Alpinisten Dani Arnold und Stephan Siegrist je einen solchen Rucksack durch die legendäre Heckmair-Route in der Eiger-Nordwand. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: X-treme

