SAT.1 Emotions 21:00 bis 21:45 Serien Tyrant Schicksalsschlag USA 2016 2016-09-16 00:20 16:9 HDTV Mitten in der Wüste ausgesetzt, durchstreift Bassam das Gebiet auf verzweifelter Suche nach Wasser oder einem Flecken Schatten. In der sengenden Hitze wird er nicht lange überleben - Jamal kämpft immer noch mit dem Verlust seines Bruders, gibt sich aber größte Mühe, bei den Chinesen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Ashraf Barhom (Jamal Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Originaltitel: Tyrant Regie: Horder-Payton, Gwyneth Drehbuch: Glenn Gordon Caron Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16