SAT.1 Emotions 19:30 bis 20:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 19 D 2010 2016-09-17 Lena will David, der die Nacht in der Zelle verbracht hat, abholen. Ihr ist jedoch jemand zuvorgekommen: Vanessa. Pia lädt die schwangere Gaby zum Essen ein - eine Situation, die Frank dringend verhindern muss. Kurzerhand brummt er Gaby Überstunden auf der Wache auf - mit verhängnisvollen Folgen ... Schauspieler: Max Alberti (David von Arensberg) Cecile Bagieu (Isabel Lisson) Jessica Ginkel (Lena Sander) Jenny Jürgens (Pia Sander) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin v. Arensberg) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Isabella Schmid (Gaby Keller) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Annette Neeb