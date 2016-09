SAT.1 Emotions 15:15 bis 15:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 640 D 2007 2016-09-19 09:50 Merken Bruno steht am Flughafen und glaubt verzweifelt, dass Hannah mit Jan nach L.A. geflogen ist - alles scheint verloren. Was er nicht weiß: Auch Hannah hat in letzter Sekunde ihre Pläne geändert. Nur knapp verpassen sich die beiden am Flughafen. Bernd und Helga sind überrascht und glücklich, als zuerst Hannah und dann Bruno bei ihnen auftauchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Kristina van Eyck (Carlotta Amendola) Yvonne Hornack (Peggy Refrath) Mirjam Heimann (Susanne Breuer) Susanne Szell (Lotte Hetzer) Thorsten Feller (Paolo Amendola) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

