Junior 19:30 bis 19:45 Jugendserie Hotel 13 Ruhe vor dem Sturm B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Richard kündigt Tom, Anna und Liv, weil sie 3 Tage unentschuldigt abwesend waren. Trotz des Gewitters, das sich zusammenbraut, befiehlt ihnen Richard, das Hotel unverzüglich zu verlassen. Selbst Ruths Vermittlungsversuche nutzen nichts. Jack sitzt in Zimmer 13 fest. Es ist alles andere als toll, zwischen 4 Wänden gefangen zu sein. Richard hat keine Lust auf Jacks Klagen. Er will, dass sein Sohn Zimmer 13 und alle Geheimnisse dort, genau unter die Lupe nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom Kepler) Marcel Glauche (Flo Tuba) Gerrit Klein (Jack Leopold) Antje Mairich (Marion Kepler) Jörg Moukaddam (Lenny Bode) Peter Nottmeier (Richard Leopold) Carola Schnell (Anna Jung) Originaltitel: Hotel 13 Regie: Dennis Bots Altersempfehlung: ab 6