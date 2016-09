Junior 15:20 bis 15:35 Jugendserie Hotel 13 Ein Netz aus Intrigen B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Anna erkennt Tom nicht und schlägt Alarm. Tom, Liv und Diederich können Mister X gerade noch entkommen. Tom ist todunglücklich. Anna kennt ihn nicht mehr! Was jetzt? Diederich und Liv finden, dass sie den Mut jetzt nicht aufgeben dürfen. Sie müssen um Anna kämpfen! Jack posaunt subtil heraus, dass er von Flo gehört hat, dass Victoria früher hässlich war. Ruth und Caro beschließen, Victoria auf ihre Art aufzumuntern. Ruth nimmt sich vor, mit ihr zu reden, Caro schreibt ein Lied. Jack grinst. Das ist genau das, was er wollte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom Kepler) Carola Schnell (Anna Jung) Gerrit Klein (Jack Leopold) Marcel Glauche (Flo Tuba) Hanna Scholz (Victoria von Lippstein) Julia Schäfle (Liv Sonntag) Antje Mairich (Marion Kepler) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:40 bis 16:40

Seit 91 Min. Landträume

Dokumentation

3sat 15:35 bis 16:15

Seit 36 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 15:45 bis 17:15

Seit 26 Min. Tiere im Fokus

Dokumentation

ARTE 15:50 bis 16:15

Seit 21 Min.