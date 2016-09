Motorvision.TV 03:35 bis 04:00 Dokumentation Made in Knaus-Tabbert D 2011 Stereo 16:9 Merken Einer der Europa-weit führenden Hersteller für Luxus-Wohnwagen und Premium-Reisemobile hat seinen Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn: Die Firma Knaus Tabbert. Angefangen hat alles Mitte der 50er Jahre. Damals baut Alfred Tabbert mit dem "Ideal" den ersten Wohnwagen in Serienfertigung. 1960 folgt der 'Markgraf'. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

