Motorvision.TV 17:20 bis 17:45 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Essen Motor Show D 2011 Stereo 16:9 Ein Mal im Jahr ist es so weit: Essen wird zum Schauplatz für Action, außergewöhnliche Attraktionen und jede Menge Autos. Die Essen Motor Show ist das Event für Automobil- und Motorsportbegeisterte. Bereits zum 44. Mal findet die Messe für sportliche Serienfahrzeuge, Motorsport, Tuning und Classics in Essen statt. Über 500 Aussteller präsentieren in 18 Messehallen auf einem 110.000 qm großen Gelände alles, was Power hat. Über 300.000 Besucher strömen jedes Jahr hier her und bringen die heiligen Hallen zum Kochen. Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!