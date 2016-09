Sky Comedy 01:15 bis 03:10 Actionfilm Der Kautions-Cop USA 2010 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Einst war Milo Boyd (Gerard Butler) ein Cop, jetzt gibt er als Kopfgeldjäger Vollgas. Da erreicht ihn ein verlockender Auftrag: Er soll seine verhasste Ex-Frau Nicole (Jennifer Aniston) vor Gericht bringen, weil die Journalistin einen Termin versäumt hat. Jedoch arbeitet Nicole gerade an einem heißen Kriminalfall und möchte sich dabei ungern stören lassen. Am wenigstens von Boyd. Bald sind die Streithähne in eine gefährliche Hatz verstrickt. - Zwei Superstars in einem actionreichen Romantikspaß vom "Hitch"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Milo Boyd) Jennifer Aniston (Nicole Hurley) Gio Perez (Uncle Sam) Joel Marsh Garland (Dwight) Jason Kolotouros (Gelman) Matt Malloy (Gary) Jason Sudeikis (Stewart) Originaltitel: The Bounty Hunter Regie: Andy Tennant Drehbuch: Sarah Torp Altersempfehlung: ab 12