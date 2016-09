Sky Comedy 16:40 bis 18:10 Komödie Other Plans USA 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Claire Combs (Rebecca Blumhagen) hat ihr Leben perfekt geplant, um den perfekten Job zu bekommen und eines Tages den perfekten Mann zu heiraten. Doch dank des Elfen-Paten Harold (Malik Yoba) verwechselte sie den abgehalfterten Hausmeister Nathan (Jamie Kennedy) mit dem mysteriösen, exzentrischen Billionär Russel Hazzelton (Thomas Beaudoin). Und muss lernen, dass Liebe manchmal das ist, was passiert, wenn man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu machen. - Charmante, moderne Aschenputtel-Variation mit vertauschten Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Kennedy (Nathan) Rebecca Blumhagen (Claire) Malik Yoba (Harold) Joseph R. Gannascoli (Gus) Michael Kostroff (Louis) Thomas Beaudoin (Russell) Roddy Piper (Dean Evans) Originaltitel: Other Plans Regie: Joe Eckardt Drehbuch: Eric Anderson, Amelia Estelle Dellos Kamera: Vitaly Bokser Musik: Nick A. Anderson, Kyle Olson Altersempfehlung: ab 12