Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 23 Wilde Wasser D 2013 Ein Wanderausflug der Ramsauer Familie Bäcker endet in einer Katastrophe. Als ihre achtjährige Tochter Lena beim Spielen eine morsche, eigentlich gesperrte Holzbrücke überqueren will, bricht unter ihrem Gewicht ein Brett und klemmt das Kind ein. Ihre Mutter Silke eilt panisch zur Hilfe und auch bei ihr gibt das alte Holz nach. Bange Minuten vergehen, bis Andreas Marthaler von der Bergrettung dazukommt. Die Situation spitzt sich zu. Silke Bäcker kann von Andreas gerettet werden, doch die kleine Lena entgleitet dem Retter und verschwindet im tosenden Wildbach. Sofort beginnt eine große Suchaktion, doch von Lena gibt es keine Spur. Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Paula Paul (Bea Kleinert) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Anna Dokoupilova