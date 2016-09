Sky Krimi 22:25 bis 23:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 9 Mord in Kolbermoor D 2002 Stereo Merken Gerd Anzinger wird mit einer Schrotflinte erschossen. Verdächtige gibt es genug, denn der mürrische Wirt hatte viele Feinde. Dann finden Ulrich und Korbinian heraus, dass Anzingers Ehefrau Birgit wieder in Rosenheim aufgetaucht ist. Zufall? Und was hat es mit dem Autounfall von Kellnerin Nicole auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Andreas Maria Schwaiger (Bobby Lewinsky) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Hartmut Lange Musik: Paul Vincent Gunia Altersempfehlung: ab 12