Sky Krimi 21:20 bis 22:25 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 24 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Inzwischen kann Sagas Chef Hans schwer verletzt aufgespürt werden. Währenddessen passiert ein vierter grausamer Mord, und Saga und Henrik müssen feststellen, dass sie den falschen Verdächtigen haben. Die Ermittler fangen wieder ganz von vorne an. Wo ist der Zusammenhang zwischen den Opfern? Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Maria Kulle (Linn) Rafael Pettersson (John) Nicolas Bro (Freddie) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Erik Ahrnbom Kamera: Carl Sundberg Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16