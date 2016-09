Sky Krimi 14:55 bis 16:05 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 22 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein weiterer bizarrer Mordfall bringt die skandinavischen Kommissare auf die Spuren der dänischen Bloggerin Lise Friis Andersen. Sie hatte im Internet kein Blatt vor dem Mund genommen, was ihre Abneigung gegen die beiden Opfer angeht. Gleichzeitig läuft eine fieberhafte Suche nach Morton, dem Sohn von Helle Anker, der kein Alibi für die Tatzeit hat und untergetaucht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Maria Kulle (Linn) Rafael Pettersson (John) Ann Petrén (Marie-Louise) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Rumle Hammerich Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Carl Sundberg Musik: Uno Helmersson, Patrik Andrén, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16

