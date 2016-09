Classica 03:15 bis 05:10 Musik Das World Orchestra for Peace bei den BBC Proms Roxanna Panufnik: Three Paths to Peace / Richard Strauss: "Die Frau ohne Schatten", sinfonische Fantasie / Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 6 a-Moll GB 2014 Stereo 16:9 Merken Roxanna Panufnik (*1968): Three Paths to Peace - Richard Strauss (1864-1949): "Die Frau ohne Schatten", symphonische Fantasie - Gustav Mahler (1860-1911): Sinfonie Nr. 6 a-Moll. World Orchestra for Peace, Leitung: Valery Gergiev. Aus der Royal Albert Hall, London. Der berühmte Dirigent Sir Georg Solti gründete 1995 das World Orchestra for Peace zum 50. Jahrestag der UNO. Die Mitglieder haben führende Positionen in Orchestern aus aller Welt und kommen zu Konzerten als "Botschafter des Friedens" ehrenamtlich zusammen. Nach Soltis Tod übernahm der Dirigent Valery Gergiev die Leitung. In Google-Kalender eintragen Musik: Roxanna Panufnik, Richard Strauss, Gustav Mahler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 208 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 128 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 123 Min.