Oper Verdi, Un ballo in maschera D 2005 Stereo 16:9 Aus der Oper Leipzig: "Un ballo in maschera" (Ein Maskenball) von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Riccardo Chailly - Inszenierung: Ermanno Olmi. Massimiliano Pisapia (Riccardo), Franco Vassallo (Renato), Chiara Taigi (Amelia), Anna Maria Chiuri (Ulrica), Eun Yee You (Oscar). Boston, gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Eine Gruppe Verschwörer plant den Sturz des Gouverneurs Riccardo. Dieser hat ein Verhältnis mit Amelia, der Ehefrau seines Vertrauten und Sekretärs Renato. Als das Geheimnis gelüftet wird, schließt Renato sich den Verschwörern an... Die Musik des "Maskenball" zählt zum Besten, das Verdi für die Opernbühne geschrie Schauspieler: Massimiliano Pisapia (Riccardo) Franco Vassallo (Renato) Chiara Taigi (Amelia) Anna Maria Chiuri (Ulrica) Eun Yee You (Oscar) Originaltitel: Verdi: Un ballo in maschera Musik: Giuseppe Verdi